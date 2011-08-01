Adım Farah Dizisinden İlk Teaser Paylaşıldı

O3 Medya’nın yapımını üstlendiği, Engin Akyürek ve Demet Özdemir’i bir araya getiren Adım Farah dizisinden ilk teaser paylaşıldı. Duyurulduğu günden bu yana gündem olan dizi, çok yakında televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşacak.

Adım Farah, ülkesinden kaçmak durumunda kalan ve oğlu ile birlikte hayatta kalmaya çalışan Farah’ın, istemeden bir cinayete şahit olmasını, aynı gece tanıştığı Tahir ile yolları kesişen hayatlarını konu alacak.

Dizide Demet Özdemir ve Engin Akyürek gibi güçlü isimlerin yanında, Fırat Tanış, Senan Kara, Lale Başar, Oktay Çubuk, Mustafa Avkıran ve Ali Sürmeli gibi önemli isimler de yer alıyor olacak.

Dizinin yayınlanan tanıtım filmini aşağıdan izleyebilirsiniz.

Adım Farah Tanıtım Fragmanı İzle