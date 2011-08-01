Adalet Bakanlığı Personel Alımı için Sağlık Beyanı Formu Nedir? Nasıl Doldurulur?

Adalet Bakanlığı zabıt kâtibi, infaz koruma memuru, mübaşir vb. alanlarda personel alımına ilişkin ilanını nihayet yayınladı. Bu ilanlara başvurmak isteyen adaylar, başvuru sırasında istenen sağlık beyanı formunun nasıl ve nereden doldurulacağını merak ediyor. Adalet Bakanlığı personel alımı sağlık beyanı formu nedir? Nasıl doldurulur? bu içeriğimizde sizlerle paylaşıyor olacağız.

Adalet Bakanlığı bu yıl 22 bin 43 personel alımı gerçekleştirecek ve adaylar e-Devlet üzerinden bu ilanlara başvurabilecek. Başvuru sırasında sağlık beyanı formunu doldurup ilgili alana dosyayı yüklemeniz gerekecek. Başvuru formunda sağlık sorununuzun olup olmadığı, var ise hangi hastalıklar olduğu, engellilik durumunun olup olmadığı var ise hangi durumların mevcut olduğunu paylaşmanız istenecek.

Akabinde ise ad soyad, T.C Kimlik bilgilerinizi girip, imzanızı ekleyerek formu doldurmuş olacaksınız. Formun çıktısını alıp mavi kalemle ıslak imza ile doldurup, belgeyi tarayıp, PDF formatına dönüştürdükten sonra başvuru kısmında istenilen yere yüklemeniz gerekecek.

Adalet Bakanlığı Sağlık Beyanı Formu’nu indirmek için TIKLAYINIZ!