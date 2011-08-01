Adalet Bakanlığı Personel Alım İlanı için Güvenlik Formu Nereden ve Nasıl Doldurulur?

Birçok kurum, başta Adalet Bakanlığı olmak üzere personel alım ilanları yayınlamaya başladı. Başvurular için istenen özel şartlarda karşımıza çıkan güvenlik formu, güvenlik soruşturması formu nereden ve nasıl doldurulur? bu içeriğimizde sizlerle de paylaşıyor olacağız. Güvenlik soruşturması formu nedir? Nereden alınır? Nasıl doldurulur? öğrenmek için dilerseniz yazımızı okumaya devam ediniz.

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Bakanlık veya ilgili kurumların personel alımı başvuru esnasında, adaylardan güvenlik soruşturması formunu doldurmaları ve sisteme yüklemeleri istenmektedir. Adalet Bakanlığı personel alım ilanı için, aşağıdaki güvenlik soruşturması formunu indirdikten sonra, ilgili alanları doldurmalı ve sonrasında ise belgenin çıktısını alarak mavi tükenmez kalem ile ıslak imza atmalısınız. Devam eden aşamada, belgeyi tarayıp PDF formatına dönüştürdükten sonra sizden başvuru sırasında istenen yere güvenlik formu dosyasını yüklemelisiniz.

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Önemli Not: Fotoğraf kısmına, belgenin çıktısını aldıktan sonra vesikalık bir fotoğrafınızı yapıştırmalı ve belgeyi öyle taramalısınız. Fotoğraf, güvenlik formu belgesinin çıktısına yapıştırıcı ile yapıştırılmalıdır.

Yukarıdaki kısımları doldurduktan sonra, son olarak aşağıdaki kısımları da eğer gerekli ise doldurmalı, “Şahsın imzası” kısmına ise belgenin çıktısını aldıktan sonra mavi tükenmez kalemle ıslak imza atmalısınız.

Adalet Bakanlığı Güvenlik Formu’nu İndirmek için TIKLAYINIZ!