Adalet Bakanlığı Personel Alım İlanı Klavye Beyanı Formu Nereden Nasıl Doldurulur?

Adalet Bakanlığı, zabıt kâtibi, mübaşir, icra kâtibi vb. mesleklere personel alım ilanı yayınladı. İlan resmi gazetede yayımlandıktan sonra, adaylar özellikle kâtiplik için başvuru sırasında klavye beyan formunu nereden nasıl dolduracaklarını ve sisteme nasıl yükleyeceklerini araştırmaya başladı. Bizler de, bu içeriğimizde sizlerle uygulamalı klavye sınavında tercihinizi belirteceğiniz klavye beyan formu nasıl doldurulur? paylaşıyor olacağız.

AYRICA: Adalet Bakanlığı Personel Alımı için Sağlık Beyanı Formu Nedir? Nasıl Doldurulur?

Kâtiplik için başvurduğunuzda, adaylar uygulamalı klavye sınavına çağırılacak ve 3 dakikada 90 kelimeyi hatasız yazan kişiler değerlendirilmeye alınacaktır. Adalet Bakanlığı, personel alımına ilişkin başvuru sırasında kişilerin, Q ya da F Klavye tercihlerini yapmalarını isteyen bir klavye tercih beyan formu doldurmasını talep eder. Bu form aşağıdaki gibidir.

AYRICA: Adalet Bakanlığı Personel Alım İlanı için Güvenlik Formu Nereden ve Nasıl Doldurulur?

Yukarıdaki formdan uygulamalı klavye sınavında hangi klavye türünü kullanmak istiyor iseniz tercihinizi bilgisayar ortamında yapmalı; ad soyad ve T.C Kimlik Numarası kısımlarını da bilgisayar ortamında doldurduktan sonra, akabinde belgenin çıktısını alarak “İmza” kısmına mavi tükenmez kalemle ıslak imza atmalısınız.

İLGİLİ MAKAMA kısmına, başvuru yaptığınız günün tarihini eklemeyi unutmayın. Daha sonra belgeyi tarayıp, PDF formatına dönüştürerek sizden başvuru sırasında istenen ilgili kısma dosyayı yüklemelisiniz.

Adalet Bakanlığı F veya Q Klavye Tercih Beyanı Formu’nu İndirmek için TIKLAYINIZ!