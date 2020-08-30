30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu Olsun: Atatürk'ü Anlayabilmek (Video)

Başta Sayın Mustafa Kemal ATATÜRK ve onun önderliğinde güzel vatanımız için korkmadan ölümü göze alarak savaşan vatan sevdalılarını saygı ile anıyoruz. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve komutasındaki korkusuz askerlerin, büyük zorluklar sonucu bize armağan ettikleri 30 Ağustos Zafer Bayramını Teknobeyin olarak en içten dileklerimiz ile kutluyoruz ve bu özel günün coşkulu bir şekilde kutlanmasını diliyoruz.

Atatürk'ü daha iyi anlayabilmek adına Haluk Tatar tarafından hazırlanan ve YouTube kanalı üzerinden yayınlanan Atatürk'ü Anlayabilmek adlı videoyu aşağıdan izlemenizi tavsiye ederiz. Paylaşılan bu video için de Haluk Tatar'a teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Atatürk'ü Anlayabilmek