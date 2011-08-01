2025'in En Çok Beklenen 10 Xbox Oyunu

Xbox Series X/S, 2025 yılı için oyuncuları benzersiz bir maceraya davet ediyor. Konsol, yıl boyunca özel yapımlar ve çapraz platform oyunları ile oyunseverlere unutulmaz anlar yaşatmaya hazır diyebiliriz. İster önde gelen geliştiricilerden çıkan devasa projeler olsun, isterse de yaratıcılıkla öne çıkan indie oyunlar olsun, herkes için bir şeyler var diyebiliriz.

2025'in ilk ayları, oyuncuları hâlâ 2024'ün en sevilen oyunlarıyla meşgul edecek gibi görünüyor. Ancak daha sonrasında, Xbox hayranları uzun zamandır bekledikleri unutulmaz oyunlarla buluşacaklar. Dahası, bu oyunların birçoğu çıktıkları gün Xbox Game Pass'te sunulacak. Game Pass aboneleri için 2025, heyecan dolu bir yıl olacak gibi görünüyor.

2025'te beklenen 10 Xbox oyununu aşağıdaki şekilde sırayabiliriz.