10 Kasım Atatürk'ü Saygıyla Anıyoruz!

"Bir ölüm, ancak bu kadar ölümsüz olabilirdi" cümlesinin uyduğu tek kişi. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 82. yıl dönümünde özlemle, saygıyla ve minnetle anıyoruz... Türk Ulusu, sana ve silah arkadaşlarına minnettardır.

"Türklüğün unutulmuş büyük medeni vasfı ve kabiliyeti, bundan sonraki gelişmesi ile, geleceğin yüksek medeniyet ufkunda yeni bir güneş gibi doğacaktır. Bu söylediklerim hakikat olduğu gün senden dileğim şudur: Beni hatırlayınız."