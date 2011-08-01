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Westworld 3. Sezon Ne Zaman? Tarih Açıklandı (Video)

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 13:06 - Tarih: 13 Ocak 2020 - Yorum: 0

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Westworld 3. SezonWestworld 3. sezon ne zaman yayınlanacak? diyenler için sezon başlangıç tarihi nihayet açıklandı. Uzun bir bekleyişin ardından yeni sezonun tarihi, HBO tarafından paylaşılan video ile ortaya çıktı. Yapılan açıklamaya göre yeni sezon, 15 Mart tarihinde geliyor. 8 bölümden oluşacak olan 3. sezonun tarih tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Westworld 3. Sezon Ne Zaman?

Westworld 3. Sezon Ne Zaman? (Video)

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