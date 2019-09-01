Samsung Galaxy S7 ve S7 Edge Sorunları ve Çözümleri

Samsung'un farklı bir tasarıma geçişinin başlangıcı olan ve kullanıcıları tarafından da oldukça beğenilen telefonu S7 ve S7 Edge, tanıtıldığı dönemde su geçirmezlik özelliği ile oldukça yüksek rakamlarda satışa ulaşmıştı. Ancak her telefonda olduğu gibi S7 ve S7 Edge için de sorun mesajları gelmeye hatta sorun başlıkları forumları doldurmaya başladı. Biz de sizler için en çok sorulan birkaç problemi ve çözümünü derledik. Gelin Samsung Galaxy S7 ve S7 Edge sorunları başlıklarına birlikte bir göz atalım.

1.) Galaxy S7 ve S7 Edge Wi-Fi Sorunu ve Çözümü

Bazı kullanıcılar Galaxy S7 ve S7 Edge ile Wi-Fi'a bağlanırken bağlantı problemi yaşadıklarını bazıları ise bağlandıklarını ancak internete erişemediklerini belirtmiş. Bizler de bu konu ile ilgili Wi-Fi problemi çözümlerimizi derledik.

Sorununuz ilk olarak yazılımsal olabilir. Bu nedenle en son Android sürümüne sahip olduğunuzdan emin olun. "Ayarlar >> Cihaz Hakkında" bölümüne giderek, güncellemeleri denetleyip eğer varsa en son Android güncellemesini indirin ve yükleyin. Sonrasında cihazınızı yeniden başlatıp sorunun giderilip giderilmediğini kontrol edin.

"Ayarlar >> Wi-Fi" kısmına girdikten sonra bağlanmak istediğiniz ya da bağlandığınız ağın üzerine basın ve "Unut" butonuna tıklayın. Eğer mümkünse modemi de yeniden başlatın ve tekrardan bağlanmayı deneyin.

Bunların dışında tüm ağ ayarlarınızı sıfırlamayı da deneyebilirsiniz. Bunun için "Ayarlar >> Yedekle ve Sıfırla >> Ağ Ayarlarını Sıfırla ve Fabrika Ayarlarına Geri Dön" butonuna tıklayın, cihazınızı yeniden başlattıktan sonra tekrardan bir ağa bağlanmayı deneyin.

Tüm adımlara rağmen bağlantı sorunu yaşıyorsanız, "Ayarlar >> Wi-Fi" bölümüne girerek bağlanmak istediğiniz ağın üzerine basılı tutun. Açılan menüden "Ağ Yapısını Değiştirin" bölümüne tıklayın. Gelişmiş seçenekleri göster yazan kutuya tıkladığınızda açılan seçeneklerden IP Ayarları bölümünde yazan DHCP ayarını Statik yapın. Menünün alt kısmındaki DNS 1 yerine "4.2.2.2" ve DNS 2 alanına da "4.2.2.1" yazdıktan sonra kaydedin ve internete bağlanmayı deneyin.

yapın. Menünün alt kısmındaki DNS 1 yerine "4.2.2.2" ve DNS 2 alanına da "4.2.2.1" yazdıktan sonra kaydedin ve internete bağlanmayı deneyin. Bağlantı probleminiz yine de ortadan kalkmadıysa cihazınızı servise gönderebilir ya da fabrika ayarlarına sıfırlayabilirsiniz.

2.) Galaxy S7 ve S7 Edge GPS Sorunu ve Çözümü

Özellikle sosyal medya kanalları üzerinden yapılan paylaşımlarda yer bildirimlerinin popüler olmasıyla birlikte, telefonlarda GPS'in düzgün çalışması da önemli hale geldi. Ayrıca daha önceden gitmediğiniz yerlere giderken ya da aracınızla seyahat ederken kullandığınız navigasyon için GPS'in çalışır halde olması da uygulama verimliliğini arttırır.

Kullanıcılardan bazıları Haritalar gibi uygulamaları kullanırken ya da yer bildirimi yapacakları sırada, aslında çok farklı konumlarda olmalarına rağmen, telefonlarının onları oldukları konumun dışında farklı bir yerde görüntülediğini bildirmiş. Biz de Galaxy S7 GPS sorunu için işe yarayacağını düşündüğümüz çözümleri derledik.

İlk olarak "Ayarlar >> Konum" bölümüne girin, konumunuzu eğer kapalıysa açtıktan sonra Mod bölümünden Yüksek Doğruluk ayarına geçirin. Bu sayede GPS, Wi-Fi ve Mobil ağları kullanın seçeneği ile Konum doğruluğunu arttırmış olursunuz.

Yine "Ayarlar >> Konum" bölümüne girdikten sonra "Doğruluğu İyileştir" menüsünde yer alan Wi-Fi taramasını açabilirsiniz.

Eğer sorununuz düzelmiyorsa "Ayarlar >> Uygulama Yöneticisi"ne girerek, Haritalar uygulamasını bularak üzerine tıklayın. Açılan menüden Hafıza butonuna tıklayarak, "Veriyi Sil"e basın ve cihazınızı yeniden başlatın.

Eğer tüm bunlara rağmen sorununuz düzelmediyse problem donanımsal olabilir, konu ile ilgili olarak cihazınızı Samsung yetkili servisine göndermenizi öneriyoruz.

3.) Galaxy S7 ve S7 Edge Bluetooth Sorunu ve Çözümü

Bazı kullanıcılar Samsung S7 ve S7 Edge kullanırken Bluetooth sorunu yaşadıklarını ve maalesef ki kalıcı çözümler bulamadıklarını belirtmişler. Özellikle akıllı telefonları Bluetooth ile arabalara ya da kablosuz hoparlörlere bağlarken oldukça fazla sorunla karşılaşmışlar, biz de sizler için bu sorunun çözümünü anlattık.

İlk olarak cihazınızı bağlamak istediğiniz cihazlarda göremiyorsanız, görünürlüğünün açık olduğundan emin olun bunun için, "Ayarlar >> Bluetooth" bölümüne giderek Cihazım bölümündeki telefonunuzun adının yanında yer alan kutucuğu işaretleyin ve bağlanmayı deneyin.

Bağlantı problemi yaşıyorsanız Bluetooth ayarlarına girerek bağlanmak istediğiniz Bluetooth cihazının sağındaki dişli işaretine tıklayın ve bağlantıyı kes dedikten sonra cihazınızı yeniden başlatarak bağlanmayı deneyin.

"Ayarlar >> Uygulama Yöneticisi"ne gidin. Sağ üst köşedeki üç noktanın üzerine tıkladıktan sonra Sistem Uygulamalarını Göster'e basın ve menüden Bluetooth Paylaşımı'nı bularak üzerine tıklayın. Açılan menüde Hafıza'nın içine girdikten sonra "Veriyi Sil"e tıklayın ve cihazınızı yeniden başlatarak bağlantı kurmayı deneyin.

Eğer bu işlemlere rağmen sorununuz düzelmemişse cihazınızı yetkili servisine göstermenizi öneriyoruz.

4.) S7 ve S7 Edge Donma - Yavaş Açılma Sorunu ve Çözümü

İyi bir telefon aldığımızda elbette ki cihazımızın çok hızlı, performanslı hareket etmesini isteriz. Ancak ilk birkaç aydan sonra telefonlar sık sık donar üstelik yavaş telefonlar kullanıcılarını bıktırır ve maalesef ki iyi bir kullanıcı deneyimi sunmazlar.

Telefonlarınızın ilk günkü performansına yakın bir şekilde çalışabilmesi için onlara belirli aralıklarla bakımlar yapmanız gerekmektedir. Bu bakım ise bazı gereksiz verileri temizlemek ve kullanım şeklinize göre uygulama ayarlarınızı optimize etmek anlamına gelmektedir. Galaxy S7 ve S7 Edge kullanıcılarından bazıları, telefonlarının sıkça donduğundan ve oldukça yavaş açıldığından şikayet etmişler. Biz de sizler Galaxy S7 donma sorunu için bazı ipuçlarını toparladık.

Aslında oldukça basit ama yanlış yaptığınızda cihazınızı oldukça yavaşlatan bir olaya son vermeniz gerekmekte. Özellikle birçoğumuz herhangi bir uygulamadan ana ekran tuşuna basarak çıkıyor. Bu uygulamayı anında sonlandırıyormuş gibi gösterse de aslında uygulama arka planda siz sonlandırana kadar çalışır ve telefonunuzu yavaşlatır. Bunun için bir uygulamadan çıktıktan sonra menü tuşuna basarak açık olan uygulamaları sağa ya da sola doğru kaydırarak sonlandırmayı unutmayın.

"Ayarlar >> Sistem >> Cihaz Hakkında" bölümüne giderek Yapım Numarası yazan yere 7 kere art arda tıklayın. Geliştirici Seçenekleri aktifleştiğinde bir önceki menüye gidin ve Geliştirici Seçenekleri 'ne girin. Çizim bölümde yer alan "Pencere Animasyon Ayarı, Geçiş Animasyon Ölçeği, Animatör Süre Ölçeği" gibi ayarların üzerine tıklayarak "Animasyon kapalı" seçeneğini işaretleyin.

En az ayda 1 kere "Ayarlar >> Uygulama Yöneticisi" ayarlarına giderek Haritalar, Tarayıcı, Google Play Oyunlar, Google Chrome, Wi-Fi gibi uygulamaların üzerine tıklayıp Hafıza menüsüne girerek gereksiz kaydedilmiş ve cihazınızı yavaşlatan verilerini "Veriyi Sil" butonuna tıklayarak düzenli periyodlarla silin.

Eğer cihazınızda anormal bir yavaşlık mevcutsa, telefonunuzu yetkili bir servise göstermenizi öneriyoruz.

5.) Galaxy S7 ve S7 Edge Isınma Sorunu ve Çözümü

Telefonlar kullanım süreleri uzadıkça birçok problem çıkarmaya başlar. Bunlardan bir de çok iyi bildiğiniz gibi, özellikle şarj sırasında alev gibi yanan telefonlar. Son zamanlarda S7 ve S7 Edge ile ilgili en çok şikayet edilen sorunlardan biri de cihazın çoklu işlem ya da şarj sırasında normalden çok daha fazla ısınıyor oluşu. Maalesef ki işlemciler büyüdükçe bu problem de giderek artıyor. Biz de sizler için Galaxy S7 ısınma sorunu hakkında çözümleri derledik.

İlk olarak telefonunuzu şarj etmeden ve de kullanmaya başlamadan önce menü tuşuna basın ve açık olan tüm uygulamaları sonlandırın, yine önce menü tuşu daha sonra da açılan menüde sol alt köşede yer alan tuşa basarak Görev Yöneticisine girin ve eğer açık uygulama gözüküyorsa işlemi sonlandırın.

Telefonunuzu şarj etmeden önce mümkün mertebe Wi-Fi, GPS ve mobil veriyi kapatın.

Telefonunuzda çoklu işlemler yapmamaya özen gösterin. Yani aynı anda müzik dinlerken, bir yandan arka planda uygulamalar açıkken oyun oynamamaya çalışın.

Düzenli aralıklarla telefonunuzu 3 - 4 dakikalığına kapatın ve dinlenmesini sağlayın.

Duvar kağıtlarınızda daha koyu renkler seçin, ve hareketli - animasyonlu duvar kağıtlarını kullanmayın.

Mümkün oldukça ekran parlaklığınızı düşük tutmaya çalışın.

Telefonunuzun bataryasını çıkararak herhangi bir şişme olup olmadığını kontrol edin. Eğer şişme varsa en kısa sürede telefonunuzu yetkili servise göndermenizi öneriyoruz.

6.) Galaxy S7 ve S7 Edge Kamera Sorunu ve Çözümü

Son zamanlarda piyasaya sunulan telefonların çoğunda olduğu gibi S7 ve S7 Edge'nin de ilk olarak kamera özellikleri göze çarpıyor. Hatta kullanıcıların birçoğu bu akıllı telefonları sadece kamera özelliklerinin iyi olup olmama durumuna göre bile eleyebiliyor.

Kamera ve özellikleri kullanıcılar için bu kadar önemli olmuşken, özellikle Samsung gibi firmaların telefonlarında çıkan kamera sorunları kullanıcı sadakatini maalesef ki olumsuz yönde etkiliyor. Biz de sizlere S7 ve S7 Edge kamera sorunu için yardımcı olabileceğini düşündüğümüz bazı çözümleri derledik. Umarız işinize yarar.

"Ayarlar >> Uygulama Yöneticisi >> Kamera" uygulamasının içine girdikten sonra Hafıza butonuna tıklayın. Açılan menüde yer alan "Veriyi Sil" seçeneğine basın ve cihazınızı yeniden başlatıp sorunun düzelip düzelmediğini kontrol edin.

Bazen bu sorun Akıllı Bekleme özelliğinden kaynaklanıyor olabilir. Bunun için "Ayarlar >> Ekran ve Duvar Kağıdı" bölümüne gittikten sonra Akıllı Bekleme seçeneğinin kapalı olduğundan emin olun.

3.parti bir yazılım da kameranızda soruna neden olmuş olabilir. Özellikle sorun yaşamaya başladığınız dönemlerde bir uygulama indirdiyseniz ya da kameranız için filtre uygulamaları kullanıyorsanız bunları kaldırdıktan sonra sorunun düzelip düzelmediğini kontrol edin.

Eğer tüm bunlara rağmen sorununuz giderilmediyse cihazınızı yetkili servise göstermenizi öneriyoruz.

Galaxy S7'ye Ayarlar Bölümünden Nasıl Reset Atılır?

Telefonunuza format atmadan önce önemli dosyalarınızı yedeklemeyi unutmayınız.

" Ayarlar "a gidin ve alt bölümde bulunan " Yedekle ve Sıfırla " butonuna tıklayınız.

"a gidin ve alt bölümde bulunan " " butonuna tıklayınız. Ardından açılan ekranda " Fabrika Ayarlarına Sıfırla " yapın.

" yapın. Son olarak açılan ekranlarda "Cihazı Sıfırla" ve "Tümünü Sil" butonlarına tıklayın ve cihazınızın ayarlarınızı sıfırlamasını bekleyin.

Galaxy S7'ye Arayüzden Nasıl Reset Atılır?

Öncelikle telefonunuzu kapayınız.

Home, ses açma ve power tuşlarına aynı anda basın ve Samsung logosunu görene kadar bırakmayın.

Sonrasında ses kapama tuşu ile aşağıya inerek " Factory Reset/Wipe Data "nın üzerine gelin ve power tuşuna basarak seçin.

"nın üzerine gelin ve power tuşuna basarak seçin. Yeni açılan ekranda yine ses kapa tuşu ile " Yes " yazısının üzerine gelin. Tekrardan power tuşuna basarak seçin.

" yazısının üzerine gelin. Tekrardan power tuşuna basarak seçin. Ardından ana menüye geleceksiniz ve burada ses kapama tuşu ile "Reboot System Now" yazısının üzerine gelin ve power tuşu ile onaylayın.

Bu işlemden sonra cihazınız kısa bir süre içerisinde yeniden başlatılacak ve fabrika ayarlarına geri dönmüş olacaktır.

Samsung Galaxy S7 ve S7 Edge sorunları hakkında verdiğimiz çözümler umarız işinize yarar. Bunların dışında farklı telefon sorunları ile karşılaşıp çözüme ulaştıysanız, aşağıdaki yorum alanından bizimle ve diğer sorun yaşayanlar ile paylaşabilirsiniz.

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