Hayat bazen, birçok zaman belki de istediğimiz gibi olmuyor. Olmasını istediklerimiz ile olanlar arasındaki uçurum, gerçekler ile hayâller arasındaki uçurum kadar uzun. Ancak Rocky Balboa‘nın oğluna verdiği nasihatleri dinlediğimizde, hayat kadar kimsenin sert vuramayacağını ancak önemli olanın yerden kalkmak ve yolunda ilerlemek olduğunu anlıyoruz. Sizlerle Rocky filminden bir motivasyon sahnesi paylaşmak istiyorum. Pes etmeye yakın olduğunuzu hissettiğinizde izleyebilirsiniz.

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Rocky’den Etkileyici Bir Motivasyon Konuşması (Video)