Plesk Onyx'te bildiğiniz gibi phpMyAdmin kullanarak veritabanı onarımı (repair) ve veritabanı optimizasyonu (optimize) yapmak mümkündür. Ancak... eğer ki veritabanınızda herhangi bir hata olup olmadığını merak ediyor iseniz ve bir problem var ise otomatik olarak onarmak istiyor iseniz, Plesk Onyx'te kullanışlı bir özellik mevcut. Plesk'te otomatik veritabanı kontrolü ve onarımı yapabilmeniz için ilgili adımları hemen aşağıda paylaşacağız.

AYRICA: Plesk Onyx Admin Şifresi Değiştirme Nasıl Yapılır?

Plesk Onyx Veritabanı Kontrolü ve Onarımı (Otomatik)

1) Plesk Onyx'e giriş yapalım.

2) Domains sekmesine tıklayalım.

3) Alan adınıza tıklayın.

4) Sağ taraftaki Databases bağlantısına tıklayın.

5) Check and Repair bağlantısına tıklayarak işlemleri başlatın. Eğer ki veritabanınızda herhangi bir hata var ise, gösterilecek ve ardından otomatik olarak onarma işlemleri yapılacaktır. Hata yok ise, başka işleme gerek yoktur.