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Medium ile Çok Kaliteli Profil Backlink Alalım

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 15:21 - Tarih: 13 Ocak 2020 - Yorum: 0

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Medium ile Çok Kaliteli Profil Backlink AlalımGünümüzde profil backlink olgusunun değerini yitirdiğini lanse eden kaynaklar olabilir. Ancak popüler ve kaliteli plâtformlar vasıtası ile profil backlink almak az bile olsa fayda sağlayabilir. Medium da bir blog servisi olarak dile getirilebilir ve gerçekten de kalite konusunda çok önemli bir site. Bu yüzden Medium'a kayıt olarak, ücretsiz profil backlink alarak, hatta oluşturduğunuz blogu güncel tutarak da, alacağınız verimliliği daha fazla artırabilirsiniz. Kaliteli backlink kaynakları arıyorsanız, Medium bu konuda çok önemli bir plâtform. Aşağıdaki adımları izleyerek, Medium.com üzerinden profil backlink edinebilirsiniz.

AYRICA: Ücretsiz Backlink Alma Yöntemleri Nelerdir?

Medium ile Çok Kaliteli Profil Backlink Alalım

1) Öncelikle Edit profile butonuna tıklayın.

Medium ile Çok Kaliteli Profil Backlink Alalım

2) Açılan sayfada, sitenizin tam URL'sini girin.

Medium ile Çok Kaliteli Profil Backlink Alalım

3) Save butonuna tıklayarak işlemleri tamamlayabilirsiniz.

Medium ile Çok Kaliteli Profil Backlink Alalım

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