Yeni Enpara kullanıcıları için bilgilendirici yazılarımıza devam ediyoruz. Bu yazımızda, Enpara ATM günlük para çekme limiti azaltma ya da arttırma hakkında açıklamada bulunacağız. Enpara bankamatik para çekme limiti arttırma nasıl yapılır? inceleyelim.

Enpara Günlük ATM Para Çekme Limiti Değiştirme

Enpara hesabınız ile para transferi yaparken, günlük limit belirleyebildiğiniz gibi bankamatik üzerinden de para çekme limiti ayarlayabiliyorsunuz. Bazı kullanıcılar Finansbank bankamatik para çekme limiti azaltma ya da arttırma şeklinde de internette aramalar yapabiliyor.

Biz de sizler için Enpara günlük ATM para çekme limiti arttırma ya da azaltma, yani değiştirme ile ilgili ayarlar için internet şubesi ve mobil üzerinden nasıl yapılacağını ayrı ayrı anlatacağız.

Enpara Günlük ATM Para Çekme Limiti Değiştirme - İnternet Şubesi

Öncelikle Enpara sitesinden internet şubenize giriş yapınız.

Ardından hesabınız içerisinde sol altta yer alan "Ayarlar" alanına tıklayın.

Ayarlar ekranında "Encard" sekmesinde yer alan bölümlerden "Encard'la ATM'lerden günlük para çekim limiti" seçeneğinin karşısındaki "Değiştir" butonuna tıklayın.

Yukarıdaki pencerede belirtildiği üzere en yüksek limit 7.500 TL'dir. Ayrıca girilecek limit değeri, 150 TL ve katları olmalıdır. Bu sayfadan azaltma ya da arttırma için limiti girdikten sonra "Onayla" butonuna tıklayın.

Bu işlemin ardından Enpara günlük ATM para çekme limiti istediğiniz şekilde değişmiş olacaktır.

Enpara Günlük ATM Para Çekme Limiti Değiştirme - Mobil

Mobil tarafında da öncelikle Enpara cep şubenize giriş yapınız.

cep şubenize giriş yapınız. Ardından sol üstteki üç çizgi butonuna tıklayarak ya da ekranı sağa doğru kaydırarak sekmeleri açın ve "Ayarlar" sekmesine tıklayın.

Ayarlar penceresinde "Encard" kısmına tıklayın ve açılan seçeneklerden "ATM'lerden günlük para çekim limiti" seçeneğini seçin.

Açılan ekranda enpara bankamatik para çekme limiti arttırma ya da azaltma için istediğiniz değeri girin ve " Onayla " butonuna basın.

ya da için istediğiniz değeri girin ve " " butonuna basın. Bu işlemlerin ardından yeni limitiniz onaylanacaktır.

Enpara günlük ATM para çekme limiti arttırma ya da azaltma işlemi bu kadar basit. İnternet şubesi ya da cep şubesi üzerinden anlattığımız şekilde limit değişiminizi yapabilirsiniz. Bu konuda sormak istediğiniz sorular varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz.