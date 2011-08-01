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YouTube'a Video Yakınlaştırma Özelliği Geliyor

Yazar: Esra Kılıç - Saat: 15:04 - Tarih: 05 Ağustos 2022 - Yorum: 0

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YouTubeVideo devi sosyal medya platformu YouTube, videoları yakınlaştırma özelliğini test ettiğini duyurdu. Bu yeni özellikle kullanıcılar videoların istedikleri kısmını 8x’e kadar yakınlaştırıp hem yatay hem de dikey modda izleyebilecek. Pinch to zoom (Yakınlaştırmak için sıkıştır) özelliği, 1 Eylül tarihine kadar yalnızca Premium kullanıcıları tarafından test edilecek.

YouTube Premium

Sonrasında alınan geri bildirimlere göre, özelliğin tüm kullanıcılara açık hale getirilip getirilmeyeceğine karar verilecek. Özelliği test edebilmeniz için Premium hesaba sahip olmanız gerekiyor. "Yeni Özellikleri Dene" bölümünden ilgili özelliği test edebileceksiniz.


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