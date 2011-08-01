YouTube'da normal şartlarda video yerleştirme (embed) kodunu almak için video sayfasındaki Paylaş > Yerleştir bölümüne gitmeniz gerekir. İlgili yerleştirme koduna bu şekilde sorunsuz bir şekilde ulaşabilirsiniz. Ancak video embed kodunu almak için pratik bir yol daha mevcut. Videoda iken sağ tık yaparak, "Yerleştirme kodunu kopyala" sekmesine tıklayarak da video paylaşma kodunu almanız mümkündür. Örnek bir görüntü ise hemen aşağıda yer almaktadır.
YouTube Yerleştirme (Embed) Kodunu Almanın Kolay Yöntemi
Yazar: Doğan Gezici - Saat: 15:50 - Tarih: 13 Nisan 2022 - Yorum: 0
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