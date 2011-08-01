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YouTube Beğenmeme Sayısı Gözükmüyor - Kaldırıldı!

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 10:33 - Tarih: 12 Kasım 2021 - Yorum: 0

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YouTubeKullanıcılar, YouTube'daki videoları izlerken beğen - beğenme butonları ile hissettiklerini bildiriyordu. Artık beğenmeme sayısı gözükmüyor. İstenildiği takdirde beğenmeme butonuna tıklanabilir, ancak bu sayı gösterilmeyecek. Bu sayıyı sadece içerik üreticisi kendi paneli üzerinden görebilecek. Bunun nedeni olarak YouTube, "beğenmeme saldırıları" gibi taciz durumlarını gösterdi.

YouTube Beğenmeme Sayısı Gözükmüyor

YouTube'un kendisi de beğenmeme saldırılarının hedefi olmuştu. YouTube Rewind 2018 videosu, beğenmeme sayısı görünür durumdayken en son 20 milyon beğenmeme sayısına yaklaşarak platformdaki en fazla beğenilmeyen video oldu.


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