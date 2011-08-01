YouTube, 4K Video İzlemek İçin Premium Üyeliği Şartını İptal Etti

Video içerik izleme aracı YouTube, geçtiğimiz aylarda, 4K çözünürlüğünde video izleyebilmek için, YouTube Premium aboneliğine sahip olma şartı getirmiş ve testlere başlamıştı. Test süreci tamamlandı.

4K çözünürlüğünde bir video izleyebilme deneyimi, Premium aboneliğine taşınınca, tepkileri üzerine çeken sosyal medya platformu, bu adımı atmaktan vazgeçti. Yani, artık 4K çözünürlüğündeki videoları izleyebilmek için YouTube Premium aboneliğine sahip olmanıza gerek yok. Aksi takdirde aylık 16,99 TL’ye Premium abonelik ücreti ödenmesi gerekecekti.