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Yeni Saints Row Oyunundan 8 Dakikalık Oynanış Videosu

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 10:21 - Tarih: 25 Ekim 2021 - Yorum: 0

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Saints RowVolition tarafından geliştirilen ve Deep Silver şirketinin de yayıncılığını üstlendiği, yeni Saints Row oyunu için 8 dakikalık oynanış videosu yayımlandı. PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One ve PC (Epic Games) için 25 Şubat 2022 tarihinde çıkışını gerçekleştirecek olan oyunun paylaşılan oynanış videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi eğlenceler...

Saints Row Oynanış Videosu İzle

Saints Row Oynanış Videosu İzle


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