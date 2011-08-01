Volition tarafından geliştirilen ve Deep Silver şirketinin de yayıncılığını üstlendiği, yeni Saints Row oyunu için 8 dakikalık oynanış videosu yayımlandı. PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One ve PC (Epic Games) için 25 Şubat 2022 tarihinde çıkışını gerçekleştirecek olan oyunun paylaşılan oynanış videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi eğlenceler...
Yeni Saints Row Oyunundan 8 Dakikalık Oynanış Videosu
Yazar: Şahin Gezici - Saat: 10:21 - Tarih: 25 Ekim 2021 - Yorum: 0
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