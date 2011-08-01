Xbox Game Pass'e Eklenecek ve Kaldırılacak Oyunlar! (Kasım 2024)

Oyun dünyasında fiyatlar gittikçe yükselirken, oyuncular olarak bizler için cazip bir alternatif haline gelen abonelik hizmetlerine yönelmiş durumdayız. Bu alanda öne çıkan en popüler servislerden biri de hiç şüphesiz Xbox Game Pass. Sürekli güncellenen kütüphanesiyle Xbox Game Pass, her ay yepyeni oyunlar ekleyip bazı oyunlara veda ederek dinamik bir deneyim sunuyor. Kasım ayının takvimi de sonunda açıklandı. Hadi gelin, hangi oyunlar bizleri bekliyor, birlikte bakalım!

Kasım Ayında Xbox Game Pass’e Eklenen Oyunlar

Kasım takvimi oldukça heyecan verici oyunlarla dolu! Merakla beklenen Microsoft Flight Simulator 2024, piyasaya çıktığı gün Xbox Game Pass’te oynanabilecek. Bu dev simülasyonun yanında, Go Mecha Ball, Harold Halibut ve The Rewinder gibi yepyeni oyunlar da abonelere sunulacak.

Metal Slug Tactics - 5 Kasım (Cloud, Konsol, PC)

- 5 Kasım (Cloud, Konsol, PC) Go Mecha Ball - 6 Kasım (Konsol)

- 6 Kasım (Konsol) Harold Halibut - 6 Kasım (Xbox Series X|S)

- 6 Kasım (Xbox Series X|S) The Rewinder - 6 Kasım (Konsol)

- 6 Kasım (Konsol) Turnip Boy Robs a Bank - 6 Kasım (Konsol)

- 6 Kasım (Konsol) Goat Simulator Remastered - 7 Kasım (Cloud, PC, Xbox Series X|S)

- 7 Kasım (Cloud, PC, Xbox Series X|S) Microsoft Flight Simulator 2024 - 19 Kasım (Cloud, PC, Xbox Series X|S)

Kasım Ayında Xbox Game Pass’ten Çıkacak Oyunlar

Maalesef yeni oyunlar gelirken bazılarına da veda etmek zorundayız. 15 Kasım itibarıyla Dicey Dungeons, Dungeons 4 ve Like a Dragon: Ishin! gibi sevilen oyunlar platformdan kaldırılacak. Bu nedenle, sevdiğiniz oyunları bitirmekte acele etmenizde fayda var.

Dicey Dungeons - (Cloud, Konsol, PC)

- (Cloud, Konsol, PC) Dungeons 4 - (Cloud, Konsol, PC)

- (Cloud, Konsol, PC) Goat Simulator - (PC)

- (PC) Like a Dragon: Ishin! - (Cloud, Konsol, PC)

- (Cloud, Konsol, PC) Like a Dragon: The Man Who Erased His Name - (Cloud, Konsol, PC)

- (Cloud, Konsol, PC) Persona 5 Tactica - (Cloud, Konsol, PC)

- (Cloud, Konsol, PC) Somerville - (Cloud, Konsol, PC)

Bu ayki güncellemeler, Xbox Game Pass abonelerini heyecanlandıracak gibi görünüyor. Yeni oyunların gelişiyle oyun kütüphanemiz zenginleşirken, veda edecek oyunlarla birlikte duygusal bir yolculuğa çıkıyoruz.

Peki siz bu yenilikler hakkında ne düşünüyorsunuz? Favori oyunlarınız arasında yer alan bir yapım listede var mı? Yorumlar kısmında görüşlerinizi paylaşarak bize katılabilirsiniz!