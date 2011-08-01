Dünyanın açık ara en çok kullanılan ücretsiz içerik yönetim sistemi WordPress olsa gerek. WordPress ise en çok Linux hostinglerde stabil, sorunsuz ve verimli çalışır. Ancak elbette, wordpress windows hosting ile çalışır mı diye de merak ediyor olabilirsiniz. Aslında WordPress'i Windows Hosting paketlerinde de çalıştırabilirsiniz. Kurulumunu yapabilirsiniz. Ancak .htaccess dosyası çalışmayacağından ötürü, verim alabilmek pek mümkün olmaz. Ayrıca bu yüzden, sitenizdeki özelliklerden maksimum seviyede yararlanmanız da mümkün olmayacaktır. Bu bağlamda, WordPress için daima Linux altyapısına sahip hosting veya sunucu tercih etmenizde yarar vardır.
WordPress Windows Hosting ile Çalışır mı?
Yazar: Doğan Gezici - Saat: 22:10 - Tarih: 28 Mayıs 2022 - Yorum: 0
Önerilen Bağlantılar
Teknobeyin.com
Mitoz Bölünme Nedir ve Evreleri Nelerdir?
Konuk Yazar
İp Atlamanın Faydaları Nelerdir?
Şahin Gezici
WordPress Güvenlik Rehberi (Kapsamlı Anlatım)
Doğan Gezici
Ameliyattan Sonra Neden Kilo Alınır? (5 Ana Sebep)
Şahin Gezici
Koroid Pleksus Kisti Nedir? Geçmezse Ne Olur?
Şahin Gezici
İnsan Sağlığını Etkileyen Faktörler Nelerdir?
Konuk Yazar
Yoğurt Saç Uzatır mı? Yoğurtla Saç Maskesi Tarifleri
Şahin Gezici
- WordPress Windows Hosting ile Çalışır mı?
- Disqus Profile Web Sitesi Ekleme Nasıl Yapılır?
- JavaScript ile "Sayfa Yenilendiğinde Değişen Yazılar" Nasıl Yapılır?
- CSS ile Geçiş Efekti Kapatma Nasıl Yapılır?
- CSS ile Animasyon Kapatma Nasıl Yapılır?
- CSS ile Yatay ve Dikey Ortalama Nasıl Yapılır?
- Apple macOS Mindlist Simge Rengi Değiştirme Nasıl Yapılır?
- Apple macOS Mindlist Simge Değiştirme Nasıl Yapılır?
- CSS'de "first-letter" Nedir? Ne İşe Yarar?
- CSS'de "display: none" ve "visibility: hidden" Farkı Nedir?
Yorum bulunmamaktadır.