Dünyanın açık ara en çok kullanılan ücretsiz içerik yönetim sistemi WordPress olsa gerek. WordPress ise en çok Linux hostinglerde stabil, sorunsuz ve verimli çalışır. Ancak elbette, wordpress windows hosting ile çalışır mı diye de merak ediyor olabilirsiniz. Aslında WordPress'i Windows Hosting paketlerinde de çalıştırabilirsiniz. Kurulumunu yapabilirsiniz. Ancak .htaccess dosyası çalışmayacağından ötürü, verim alabilmek pek mümkün olmaz. Ayrıca bu yüzden, sitenizdeki özelliklerden maksimum seviyede yararlanmanız da mümkün olmayacaktır. Bu bağlamda, WordPress için daima Linux altyapısına sahip hosting veya sunucu tercih etmenizde yarar vardır.