Windows 10, 1 Milyar Barajını Aştı

Microsoft, Windows 10 işletim sistemiyle ilgili önemli bir başarı elde ettiklerini açıkladı. Yapılan açıklamayla birlikte, işletim sisteminin 1 milyardan fazla cihazda aktif olarak kullanıldığı ifade edildi. Windows 10 kullanıcılarına teşekkür eden şirket, 1 milyar sayısının içerisinde PC, dizüstü, Xbox One modelleri ve HoloLens cihazların dahil olduğunu da aktardı.