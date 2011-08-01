Microsoft, Windows 10 işletim sistemiyle ilgili önemli bir başarı elde ettiklerini açıkladı. Yapılan açıklamayla birlikte, işletim sisteminin 1 milyardan fazla cihazda aktif olarak kullanıldığı ifade edildi. Windows 10 kullanıcılarına teşekkür eden şirket, 1 milyar sayısının içerisinde PC, dizüstü, Xbox One modelleri ve HoloLens cihazların dahil olduğunu da aktardı.
Windows 10, 1 Milyar Barajını Aştı
Yazar: Şahin Gezici - Saat: 10:54 - Tarih: 17 Mart 2020 - Yorum: 0
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