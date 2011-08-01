Günümüzde dijital çevrimiçi dizi, sinema vb. kanalların sayısı artmaya devam ediyor. Exxen, Disney Plus, Amazon Prime, Netflix gibi popüler dijital kanalların arasına TRT'nin yerli dijital kanalı Tabii de eklendi. TRT, uluslararası çapta yayın yapacak olan Tabii dijital platformunu tanıttı. Tabii, 7 Mayıs'ta kullanıcılarına açılıyor olacak.

Türkçe, İngilizce, İspanyolca, Urduca ve Arapça olmak üzere 5 farklı dilde yayın yapacak olan Tabii, ilk etapta Türkiye’de ücretsiz olacak.

Birçok orijinal içeriğe sahip olacak olan Tabii’nin altyapısı, yazılımı vb. tamamen yerli mühendisler tarafından hazırlandı. Android ve iOS üzerinden de Tabii’nin mobil uygulamasına erişim mümkün olacak.

Türkiye’nin yerli dijital kanalı Tabii’nin tanıtım videosunu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.

Tabii Tanıtım Videosu