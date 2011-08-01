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Translatium'da Yazı Boyutu Değiştirme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 07:22 - Tarih: 25 Ocak 2022 - Yorum: 0

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Translatium'da Yazı Boyutu Değiştirme Nasıl Yapılır?Translatium uygulaması ile ilgili olarak önceki içeriklerimizde, arayüz dilini değiştirmek ve koyu mod açma nasıl yapılıyor, bu yönde bilgi aktarımı sağlamış idik. Bugün ise sizler için, translatium yazı boyutu değiştirme nasıl oluyor, bu yönde bilgi veriyor olacağız. Uygulamadaki yazı boyutunu değiştirmek için ise aşağıdaki adımları izleyip, uygulamanız yeterli olacaktır.

Translatium'da Yazı Boyutu Değiştirme Nasıl Yapılır?

Translatium'da Yazı Boyutu Değiştirmek

1) Öncelikle Preferences butonuna tıklıyoruz.

Translatium'da Yazı Boyutu Değiştirme 1

2) Text size adlı skalayı değiştirerek, yazı boyutunu ayarlayabilirsiniz.

Translatium'da Yazı Boyutu Değiştirme 2

Sonuç olarak bu içeriğimizde sizlerle, translatium yazı boyutunu değiştirmek ile ilgili bilgi paylaşmış olduk. Uygulamadaki default yazı boyutunu küçük buluyorsanız, yukarıdaki adımları izleyerek değiştirebilirsiniz. Bir başka benzeri içeriğimizde görüşünceye dek, hoşça kalın.


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