Translatium uygulaması ile ilgili olarak önceki içeriklerimizde, arayüz dilini değiştirmek ve koyu mod açma nasıl yapılıyor, bu yönde bilgi aktarımı sağlamış idik. Bugün ise sizler için, translatium yazı boyutu değiştirme nasıl oluyor, bu yönde bilgi veriyor olacağız. Uygulamadaki yazı boyutunu değiştirmek için ise aşağıdaki adımları izleyip, uygulamanız yeterli olacaktır.

Translatium'da Yazı Boyutu Değiştirme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Preferences butonuna tıklıyoruz.

2) Text size adlı skalayı değiştirerek, yazı boyutunu ayarlayabilirsiniz.

Sonuç olarak bu içeriğimizde sizlerle, translatium yazı boyutunu değiştirmek ile ilgili bilgi paylaşmış olduk. Uygulamadaki default yazı boyutunu küçük buluyorsanız, yukarıdaki adımları izleyerek değiştirebilirsiniz. Bir başka benzeri içeriğimizde görüşünceye dek, hoşça kalın.