Geçtiğimiz aylarda sizlere, Translatium adlı çeviri uygulamasını tanıtmıştık. İlgili uygulama ile Google Çeviri'nin web sitesine girmeden, direkt bilgisayarınız üzerinden online bir şekilde çeviri yapabilmektesiniz. Şimdi ise, Translatium'a bir süre önce gelen Türkçe dil desteği ile birlikte, arayüz dilini değiştirme nasıl yapılıyor, bu yönde bilgi vermek istiyoruz. Aşağıdaki adımları izleyerek, translatium arayüz dili değiştirme nasıl yapılır, hemen öğrenebilirsiniz.

Translatium'da Arayüz Dili Değiştirme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Preferences butonuna tıklıyoruz.

2) Display language seçeneğine tıklayıp, arayüz dilini değiştirebiliriz.

Sonuç olarak bu içeriğimizde sizler için, translatium arayüz dili değiştirmek nasıl oluyor, bu yönde bilgi aktarımında bulunmuş olduk. Altyapısı Google Translate olduğu için, kesinlikle faydalı bir uygulama olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca Türkçe dil desteğinin olması da, kullanım kolaylığı açısından avantaj sağlamaktadır. Bir başka benzeri içeriğimizde ise görüşmek üzere.