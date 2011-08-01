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Translatium'da Koyu Mod Açma Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:33 - Tarih: 24 Ocak 2022 - Yorum: 0

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Translatium'da Koyu Mod Açma Nasıl Yapılır?Apple macOS için geliştirilen ücretsiz çeviri uygulaması olan Translatium ile ilgili olarak bir önceki içeriğimizde, translatium arayüz dili değiştirme hakkında bilgi paylaşımında bulunduk. Bugün ise, translatium koyu mod açma nasıl yapılır, bu konu hakkında bilgi aktarımı sağlamak istiyoruz. Uygulamayı koyu mod ile kullanmak istiyor iseniz, aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır.

Translatium'da Koyu Mod Açma Nasıl Yapılır?

Translatium'da Koyu Mod Açmak

1) Öncelikle Preferences butonuna tıklıyoruz.

Translatium'da Koyu Mod Açma 1

2) Theme adlı seçeneğe tıklayıp, Dark'ı seçebiliriz.

Translatium'da Koyu Mod Açma 2

Bu içeriğimizde sizler için, translatium koyu mod açmak nasıl yapılıyor, bu yönde bilgi vermiş olduk. Translatium'u sık kullanıyor ve açık tema yerine de, karanlık temayı kullanmak istiyor iseniz, yukarıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır. Translatium ile ilgili faydalı içerikler kaleme almaya devam edeceğiz.


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