Apple macOS için geliştirilen ücretsiz çeviri uygulaması olan Translatium ile ilgili olarak bir önceki içeriğimizde, translatium arayüz dili değiştirme hakkında bilgi paylaşımında bulunduk. Bugün ise, translatium koyu mod açma nasıl yapılır, bu konu hakkında bilgi aktarımı sağlamak istiyoruz. Uygulamayı koyu mod ile kullanmak istiyor iseniz, aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır.

Translatium'da Koyu Mod Açma Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Preferences butonuna tıklıyoruz.

2) Theme adlı seçeneğe tıklayıp, Dark'ı seçebiliriz.

Bu içeriğimizde sizler için, translatium koyu mod açmak nasıl yapılıyor, bu yönde bilgi vermiş olduk. Translatium'u sık kullanıyor ve açık tema yerine de, karanlık temayı kullanmak istiyor iseniz, yukarıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır. Translatium ile ilgili faydalı içerikler kaleme almaya devam edeceğiz.