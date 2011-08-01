Bir önceki Translatium uygulaması ile ilgili içeriklerimizde, translatium üst menüye sabitleme ve translatium yazı boyutu değiştirme gibi konu başlıklarına değinmiş idik. Ayrıca translatium koyu mod açma gibi faydalı konuları da ele almış idik. Bugün ise sizler için, translatium çeviri geçmişi silme nasıl oluyor, bu yönde bilgi veriyor olacağız. Uygulama, yapılan tüm çevirileri otomatik olarak kayıt altına almakta olup, dilediğiniz zaman bu kayıtları temizleyebilirsiniz. Translatium çeviri geçmişini silmek için ise aşağıdaki adımları izleyip, uygulamanız yeterli olacaktır. Dilerseniz ilgili adımlara göz atalım.

Translatium'da Çeviri Geçmişini Silme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle History butonuna tıklıyoruz.

2) Ardından çeviri karşısındaki Remove'a tıklayabiliriz.

Sonuç olarak sizler için bu içeriğimizde, translatium çeviri geçmişini temizleme nasıl yapılır, bu konu hakkında bilgi paylaşımında bulunmuş olduk. Çeviri geçmişini temizlemek adına, yukarıdaki kolay adımları uygulamanız bu yönde yeterli olacaktır. Tüm işlemler bu kadar...