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Translatium'da Çeviri Geçmişini Silme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 09:05 - Tarih: 29 Ocak 2022 - Yorum: 0

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Translatium'da Çeviri Geçmişini Silme Nasıl Yapılır?Bir önceki Translatium uygulaması ile ilgili içeriklerimizde, translatium üst menüye sabitleme ve translatium yazı boyutu değiştirme gibi konu başlıklarına değinmiş idik. Ayrıca translatium koyu mod açma gibi faydalı konuları da ele almış idik. Bugün ise sizler için, translatium çeviri geçmişi silme nasıl oluyor, bu yönde bilgi veriyor olacağız. Uygulama, yapılan tüm çevirileri otomatik olarak kayıt altına almakta olup, dilediğiniz zaman bu kayıtları temizleyebilirsiniz. Translatium çeviri geçmişini silmek için ise aşağıdaki adımları izleyip, uygulamanız yeterli olacaktır. Dilerseniz ilgili adımlara göz atalım.

Translatium'da Çeviri Geçmişini Silme Nasıl Yapılır?

Translatium'da Çeviri Geçmişini Silmek

1) Öncelikle History butonuna tıklıyoruz.

Translatium'da Çeviri Geçmişini Silme 1

2) Ardından çeviri karşısındaki Remove'a tıklayabiliriz.

Translatium'da Çeviri Geçmişini Silme 2

Sonuç olarak sizler için bu içeriğimizde, translatium çeviri geçmişini temizleme nasıl yapılır, bu konu hakkında bilgi paylaşımında bulunmuş olduk. Çeviri geçmişini temizlemek adına, yukarıdaki kolay adımları uygulamanız bu yönde yeterli olacaktır. Tüm işlemler bu kadar...


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