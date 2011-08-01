Tom Holland, Sosyal Medya Kullanmayı Bıraktığını Açıkladı

Ünlü oyuncu Tom Holland, sosyal medyayı bıraktığını açıkladı. Örümcek Adam serisinin vazgeçilmez ismi ünlü İngiliz aktör Tom Holland, sosyal medyanın akıl sağlığına zarar verdiğini açıklayarak, kullanıma ara vereceğini bir video paylaşarak duyurdu.

26 yaşındaki başarılı oyuncu sosyal medyada hakkında yazılanlara kendisini çok kaptırdığını dile getirerek, “Bu yüzden bir adım atma ve sosyal medya uygulamasını silme kararı aldım.” dedi. Instagram ve Twitter’ı ‘aşırı uyarıcı’ ve ‘bunaltıcı’ bulan Tom Holland’ın bu kararı, hayranları tarafından haklı bir karar olarak görüldü.

Ünlü oyuncunun Instagram hesabında 67 milyondan fazla takipçi bulunuyordu. Onu çok iyi anladığımızı söylememiz gerek.