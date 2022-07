The Last of Us Part 1 Remake Oyunundan Video Paylaşıldı

PlayStation oyun konsolu serüveninin önemli oyunlarından birisi olan, geliştiriciliğini Naughty Dog’un yaptığı The Last of Us Part 1 Remake oyunundan bir video paylaşıldı. Oyun, PlayStation 5’in daha geliştirilmiş sürümüyle birlikte oyunseverlerin kullanımına sunulacak.

PS5’in orijinal haline sadık kalınarak, daha geniş erişilebilirlik, grafik efekt tasarımları, geliştirilmiş oyun mekanikleri, daha gerçekçi hissettiren animasyon sistemi ve hızlı çalışma moduyla birlikte, birçok yeni özellik eklenerek yeniden revize edilen The Last of Us Part 1 Remake, PlayStation 5 kullanıcılarına keyifli bir oyun deneyimi yaşatacakmış gibi görünüyor.

Önceki sürümden daha iyi bir yapay zekâ ile kullanıma sunulacak olan The Last of Us Part 1’in çıkış tarihi ise 2 Eylül olarak belirlenmiş durumda. PC sürümü için ise henüz net bir tarih yok.

The Last of Us Part 1 Remake Video