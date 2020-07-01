Önceki içeriklerimizde Skype ile ilgili olarak, profil fotoğrafı ekleme ve Skype koyu mod kullanma gibi konular hakkında bilgi paylaşımında bulunmuştuk. Şimdi, Skype renk şemasını değiştirme nasıl oluyor, bu konuyu öğreneceğiz. Skype kullanırken, renk şeması mavidir. Eğer dilerseniz, bu rengi, mevcut renkler dahilinde, değiştirebilirsiniz. Bunun için, aşağıdaki adımları izlemeniz yeterlidir.

Skype Renk Şemasını Değiştirme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Ayarlar sekmesine tıklayın.

2) Sol menüdeki Görünüm bölümüne giriş yapın.

3) Renk başlığı altındaki renklerden dilediğinizi seçebilirsiniz.