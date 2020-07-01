Bu sitedeki her şey Sevgi ile kodlanmıştır.

Kategori Listesini Göster

Skype Renk Şemasını Değiştirme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 20:00 - Tarih: 14 Temmuz 2020 - Yorum: 0

FacebookTwitterPinterestTumblrYazdır


Skype Renk Şemasını Değiştirme Nasıl Yapılır?Önceki içeriklerimizde Skype ile ilgili olarak, profil fotoğrafı ekleme ve Skype koyu mod kullanma gibi konular hakkında bilgi paylaşımında bulunmuştuk. Şimdi, Skype renk şemasını değiştirme nasıl oluyor, bu konuyu öğreneceğiz. Skype kullanırken, renk şeması mavidir. Eğer dilerseniz, bu rengi, mevcut renkler dahilinde, değiştirebilirsiniz. Bunun için, aşağıdaki adımları izlemeniz yeterlidir.

Skype Renk Şemasını Değiştirme Nasıl Yapılır?

Skype Renk Şemasını Değiştirme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Ayarlar sekmesine tıklayın.

Skype Renk Şemasını Değiştirme Nasıl Yapılır?

2) Sol menüdeki Görünüm bölümüne giriş yapın.

Skype Renk Şemasını Değiştirme Nasıl Yapılır?

3) Renk başlığı altındaki renklerden dilediğinizi seçebilirsiniz.

Skype Renk Şemasını Değiştirme Nasıl Yapılır?

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri