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Skype Koyu Mod Kullanma Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:00 - Tarih: 12 Temmuz 2020 - Yorum: 0

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Skype Koyu Mod Kullanma Nasıl Yapılır?Skype ile ilgili bir önceki içeriğimizde, Skype profil fotoğrafı ekleme yönünde bilgi paylaşımında bulunmuştuk. Şimdi ise, Skype koyu mod açma nasıl oluyor, bunu öğreneceğiz. Günümüzde artık, birçok web sitesinde koyu mod özelliği mevcut. Skype'ta da var elbette bu özellik. Aşağıdaki adımları izleyerek, Skype hesabınız için koyu modu aktive etmeyi öğrenebilir, hemen uygulayabilirsiniz.

Skype Koyu Mod Kullanma Nasıl Yapılır?

Skype Koyu Mod Kullanma Nasıl Yapılır?

1) Sol taraftaki Diğer adlı butona tıklayın.

Skype Koyu Mod Kullanma Nasıl Yapılır?

2) Ayarlar sekmesine tıklıyoruz ardından.

Skype Koyu Mod Kullanma Nasıl Yapılır?

3) Görünüm bölümüne giriş yapalım.

Skype Koyu Mod Kullanma Nasıl Yapılır?

4) Modlar başlığı altındaki Koyu seçeneğini onaylayın.

Skype Koyu Mod Kullanma Nasıl Yapılır?

Sonuç olarak, bu içeriğimizde Skype koyu mod açmak için izlenmesi gereken adımları görmüş olduk. Gözleriniz Skype'ı kullanıyorken yoruluyor ise, koyu modu bu adımları takip ederek aktif hâle getirebilmektesiniz.

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