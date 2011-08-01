Online olarak iletişim kurma ve telefon ile görüşme gibi imkânlar sunan Skype, oldukça popüler ve faydalı bir uygulama. Buna ek olarak, dilerseniz elbette, Skype profil fotoğrafı değiştirme işlemi mümkündür. Bunun için ise aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır. Böylelikle, birkaç tıklama ile Skype profil fotoğrafı ekleme yönünde aksiyon alabilirsiniz. İlgili adımlara göz atıyoruz hemen.

Skype Profil Fotoğrafı Ekleme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle buraya tıklayın ve hesabınıza giriş yapın.

2) Profil fotoğrafı alanına tıklayın ve fotoğraf seçin.

3) Sonuç olarak, profil fotoğrafınız eklenmiş olacaktır.

Bu içeriğimizde, Skype profil fotoğrafı ekleme yönünde bilgi vermiş olduk. Profilinizi kişisel bir hâle getirmek için, profil fotoğrafı eklemeniz oldukça sağlıklı olacaktır. Bilmeyenler için faydalı olmasını diliyoruz.