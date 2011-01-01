Samsung, Kendi Kredi Kartını Çıkardı

Akıllı telefondan tutun da, televizyon, tablet, saat vb. teknolojinin her alanında faaliyet gösteren dev şirket Samsung, yepyeni bir alana yöneliyor. Samsung, kendi kredi kartını çıkarıyor! Axis Bank ve Visa ortaklığı ile birlikte, kendi kredi kartını duyuran teknoloji şirketi, alanında hizmet veren şirketlere rakip olmayı hedefliyor.

Samsung kredi kartı hizmetine sahip olanlar, Samsung’un birbirinden güzel avantajlarından yararlanabilecek. Örneğin, şirket, kredi kartıyla yapılan Samsung ürünü alışverişlerinde, satın alım fiyatının %10’unu alıcılara geri ödeyecek. Anlaşma, tüm Samsung ürünleri için geçerli sayılacak. Ayrıca Samsung ürünü alımlarında minimum işlem tutarı ve limit olmayacak.

Samsung, piyasaya Signature (imzalı) ve Infinite (sonsuz) ismiyle sunduğu iki kredi kartı modellerine ayrı ayrı avantajlar sunacak. Samsung ürünlerinin satın alımı dışında, kredi kartını kullanacak kişiler, şirketin anlaşmalı olarak sunduğu özel kampanyalardan da faydalanabilecek ve ek olarak belirlenen tutardaki her harcamada, Edge ödül puanları toplayabilecekler.

Kredi kartı hizmetinin, şu an için yalnızca, kademeli olarak Hindistan’da verileceğini belirtelim.