Sabotaj Oyunu Sistem Gereksinimleri Nelerdir?

Eski adıyla Tactic Force, yeni anlaşmalar sonucunda yeni isimi Sabotaj ve yeni grafiklerle karşımıza çıktı. Türk yapımı olan oyun, Unreal Engine 4 oyun motoru kullanılarak geliştirildi. Yerli MMOFPS oyunu Sabotaj sistem gereksinimleri de açıklandı. Sisteminizin destekleyip desteklemediğini anlamak için aşağıdan inceleyebilirsiniz.



Sabotaj Oyunu Sistem Gereksinimleri

Sabotaj Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: 64 Bit Windows 7, Windows 8.1, Windows 10

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GT 730 / AMD R7 240, DirectX 11

İşlemci: Intel Core I3 2100 / AMD FX 6300

HDD: 10 GB

RAM: 4 GB

Sabotaj Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: 64 Bit Windows 7, Windows 8.1, Windows 10

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 970 DirectX 11

İşlemci: Intel Core I5 3570

HDD: 10 GB

RAM: 8 GB

Sabotaj oyunu sistem gereksinimleri bu şekilde. Oyun hakkında yorumlarınızı aşağıdaki yorum alanından bizlerle paylaşabilirsiniz.