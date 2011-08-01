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Sabotaj Oyunu Sistem Gereksinimleri Nelerdir?

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 18:53 - Tarih: 03 Ağustos 2020 - Yorum: 0

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Sabotaj PC Sistem Gereksinimleri Nelerdir?Eski adıyla Tactic Force, yeni anlaşmalar sonucunda yeni isimi Sabotaj ve yeni grafiklerle karşımıza çıktı. Türk yapımı olan oyun, Unreal Engine 4 oyun motoru kullanılarak geliştirildi. Yerli MMOFPS oyunu Sabotaj sistem gereksinimleri de açıklandı. Sisteminizin destekleyip desteklemediğini anlamak için aşağıdan inceleyebilirsiniz.
Sabotaj Oyunu Sistem Gereksinimleri Nelerdir?

Sabotaj Oyunu Sistem Gereksinimleri

Sabotaj Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: 64 Bit Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
Ekran Kartı: Nvidia GeForce GT 730 / AMD R7 240, DirectX 11
İşlemci: Intel Core I3 2100 / AMD FX 6300
HDD: 10 GB
RAM: 4 GB

Sabotaj Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: 64 Bit Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 970 DirectX 11
İşlemci: Intel Core I5 3570
HDD: 10 GB
RAM: 8 GB

Sabotaj oyunu sistem gereksinimleri bu şekilde. Oyun hakkında yorumlarınızı aşağıdaki yorum alanından bizlerle paylaşabilirsiniz.

  1. Yorum bulunmamaktadır.

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