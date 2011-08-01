Rainbow Six Siege X Güncellemesi: Detaylar ve Sistem Gereksinimleri

Ubisoft, popüler rekabetçi FPS oyunu Rainbow Six Siege için bugüne kadarki en kapsamlı güncellemeyi tanıttı. Siege X adını taşıyan bu devasa yenilik paketi, 10 Haziran 2025 tarihinde PC ve konsol kullanıcılarıyla buluşacak.

Siege X ile Oyunda Yeni Bir Dönem Başlıyor

Bu yeni sürüm; görsel kalite artışları, elden geçirilmiş harita tasarımları, yepyeni modlar ve derinlemesine sistem iyileştirmeleri içeriyor.

Grafik motorunda yapılan geliştirmelerle birlikte oyuncular daha canlı ve gerçekçi bir deneyim yaşayacak. Tüm bu değişikliklerin ardından, oyunun donanım ihtiyaçları da güncellenmiş durumda.

İki Oyun Modu: Core Siege ve Dual Front

Siege X güncellemesiyle birlikte Core Siege ve Dual Front olmak üzere iki farklı oynanış modu sunulacak.

Core Siege, yüksek performanslı sistemlerde 120 FPS’e kadar kare hızı desteği sağlarken, Dual Front modu 60 FPS ile sınırlandırılmış. Bu farklılık, oyuncuların donanım tercihlerinde belirleyici bir etken olabilir.

Yeni Mod, Yeni Dinamikler

Dual Front adını taşıyan yeni 6'ya 6 mod; oyuncuların hem saldırı hem savunma rollerini aynı anda üstlendiği, yenilenmiş görev yapıları ve canlanma sistemi ile fark yaratıyor. Bu mod sayesinde oyun çok daha hızlı ve rekabetçi bir yapıya bürünüyor.

Ayrıca oyuncular artık sesli iletişime ihtiyaç duymadan takım koordinasyonunu sağlayabilecek. Geliştirilen iletişim çarkı sayesinde taktik paylaşımı oldukça kolay hale geliyor. Ek olarak, getirilen “yasaklama ve seçim” sistemiyle stratejik kararların önemi artarken, espora daha yakın bir yapı ortaya çıkıyor.

Oyunu Denemeye Değer mi?

Bu büyük güncelleme, oyunun yalnızca görsel değil aynı zamanda oynanış açısından da ciddi bir evrim geçirdiğini gösteriyor. Özellikle takım oyununa odaklanan oyuncular için daha derin, daha stratejik ve daha hızlı tempolu bir deneyim vadediliyor.

Peki, siz Siege X hakkında ne düşünüyorsunuz? Yeni sistemi denemeyi düşünüyor musunuz? Yorumlarınızı aşağıda paylaşabilirsiniz.

Minimum Sistem Gereksinimleri

Çözünürlük: 1080p

1080p FPS Hedefi: 60 FPS

60 FPS İşlemci: AMD Ryzen 3 3100 veya Intel Core i3-8100

AMD Ryzen 3 3100 veya Intel Core i3-8100 Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1650 4 GB / AMD RX 5500XT 4 GB / Intel ARC A380 6 GB

NVIDIA GTX 1650 4 GB / AMD RX 5500XT 4 GB / Intel ARC A380 6 GB RAM: 8 GB

8 GB İşletim Sistemi: Windows 10 ya da Windows 11, DirectX 12 desteğiyle

Windows 10 ya da Windows 11, DirectX 12 desteğiyle Depolama Alanı: 65 GB SSD

Önerilen Sistem Gereksinimleri