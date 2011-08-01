PUBG Mobile'a Galata Kulesi Eklendi

Tüm dünyada ilgiyle oynanan ve sevilen PUBG Mobile oyununa, İstanbul’un tarihi simgelerinden olan Galata Kulesi eklendi. Zaman zaman farklı etkinliklerle oyunseverlerin dikkatini çekmeyi başaran şirket, bu sefer 29 Ekim kutlamaları öncesinde Türkiye’nin sevilen tarihi simgelerinden olan Galata Kulesi'ni, oyunun en ikonik haritası Erangel’e ekledi.

Böylelikle popüler oyun PUBG Mobile ile Türkiye ve İstanbul, dünyanın dört bir yanındaki oyunseverlere tanıtılmış olacak. Bu yeni gelişme ile birlikte, Galata Kulesi’ne özel ödüllü etkinlikler düzenlenecek. Elbette ki ilerleyen günlerde, yeni eklemeler de görebilmemiz mümkün.

Bu konuyla ilgili açıklama yapan Tencent Türkiye Ülke Müdürü Aras Şenyüz: “Bugüne kadar yerel pazarda öncelik verdiğimiz lokalizasyon çalışmalarını şimdi bir üst noktaya taşıyor ve bu kez kültürel bir değerimiz olan Galata Kulesi'ni tüm dünyaya tanıtıyoruz. Galata Kulesi’nin PUBG MOBILE’da yükselecek olmasından dolayı gururluyuz. PUBG MOBILE olarak ülkemizin tanıtımına da katkıda bulunacak bu gelişmeyi bir başlangıç olarak görüyor, oyunseverleri önümüzdeki dönemlerde de yeni sürprizlerle buluşturmak için sabırsızlanıyoruz.” dedi.

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