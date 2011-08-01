PUBG Mobile için gelecek olan yeni güncelleme yayınlandı. PUBG Mobile 0.17.0 güncellemesi, Android ve iOS kullanıcıları için bugün geldi. Yeni güncelleme ile oyuna birçok yenilik eklendi. Oyuna gelen yeni özelliklere bakacak olursak;

PUBG Mobile Güncellemesi Birçok Özellikle Geldi

PUBG Mobile'ın yeni güncellemesi ile gelen yeniliklerden biri Ölüm Kamerası. Bu yenilik, adından anlaşılacağı üzere, öldükten sonra nereden öldürüldüğünü görebileceğiniz bir özellik. Ölüm sonrası tekrar izleme ile oyuncular hatalarını da anlayabilecekler.

Bir diğer yenilik ise yeni air drop silahı. DBS adlı yeni pompalı silah, çit namlulu ve şarjör başına 2 kurşun atabiliyor. Ayrıca Holo Sight, Red Dot aksesuarları, 2x ve 6x dürbünlerle de kullanılabiliyor.

Silah arkadaşları özelliği de yenilikler arasında yer alıyor. Oyunda gelişen "Tecrübeli" oyuncular, "Çaylak" oyunculara yardım ederek ödüller kazanabilecek.

Bir diğer yenilik ise oyuncular, takım arkadaşlarıyla iletişim açısında harita üzerinde çok amaçlı işaretler kullanabilecek.

Başka gelen yenilik ise renk körü olanları ilgilendiriyor. Grafik ayarlarındaki renk körü modu ile zehirlenme, duman gibi seçenekler için daha fazla renk seçeneği alabilecek.

Diğer bir yenilik ise oyuncular, savaş sırasında her bir takım arkadaşı için ses yüksekliğini ayarlayabilecek.