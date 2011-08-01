Popüler oyunların başında gelen PUBG Mobile'ın 2.2 güncellemesi çıktı. Oyun geliştirici firma Tencent Games, güncellemelerle, oyun kullanıcılarını memnun ederek, onları kaybetmemeyi hedefliyor. Yeni oluşturulan haritayla birlikte Nusa adası, oyuncuların keşfine açılıyor. Nusa adasında, silahlı çatışmalar ön planda olsa da, yine de görmeye değer manzaraları ile dikkat çekiyor.

Güncellemeyle birlikte, oyun geliştiriciler, erkenden ölen oyuncuların, varsa takım arkadaşları tarafından Süper Çağrı mekaniği ile tekrar oyuna döndürülmelerini sağlayacak. Takımı olmadan, tek başına oynayan oyuncular ise, otomatik olarak tekrar doğacak.

Nusa adası, ek olarak oyun kullanıcılarının oldukça beğeneceği, Taktik Arbalet ve NS2000 Pompalı silahları ile geliyor. Hava hattı, Telepak Town Apartmanı, hızlı bir kovalamaca için de iki kişilik bir ATV aracı da, Nusa’ya eklenmiş durumda.

PUBG Mobile 2.2 güncellemesiyle birlikte, oyun kullanıcıları, Ön Cephe moduyla, Erangel, Livik ve Nusa’da yeni yetenekleri keşfedebilecek, daha hızlı çatışma, daha seri harita geçişi ve daha çok düşmanla karşılaşma fırsatı bulabilecek.

PUBG Mobile 2.2, yeni haritanın dışında eski haritalardan Erangel’e de güncellemeler getiriyor. Erangel haritasındaki Hospital ve Mylta Power binalarında, kullanıcıların malzemeleri daha kolay bulabilmesini sağlayan güncellemeler geliştirildi. Ek olarak, Erangel’de, Çiftlik ve Sosnovka Askeri Üssü yakınına iki yeni liman da eklenecek.

Oyunda, Survival Expert Riley ve Tech Mercenary Sophia isimli iki karakterle birlikte, Hayalet Kuğu Seti ve Kozmik Cellat Seti de güncellemede olacak. PUBG Mobile 2.2, ayrıca, kullanıcı arayüzü iyileştirmeleri, görsel geliştirmeleri gibi birçok güncellemeyi de içeriyor.

Son olarak, PUBG MOBILE’ın 2.2 güncellemesi, 20 Eylül'de 3. Döngü Sezon 8 de başlayacağını belirtelim.