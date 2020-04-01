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PS5 Kontrolcüsü DualSense için Yapılan Farklı Tasarımlar (Galeri)

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 14:50 - Tarih: 09 Nisan 2020 - Yorum: 0

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PS5 DualSenseSony PlayStation 5 için resmi olarak tanıtılan yeni kontrolcü DualSense, farklı tasarımlarda ve renklerde nasıl görünürdü? Merakla beklenen ve 2020 sonunda duyurulması beklenen PS5'in, beyaz - siyah renklerde karşımıza çıkan kontrolcüsü için farklı tasarımlar hazırlandı. Güzel tasarımların yer aldığı galeriyi aşağıdan inceleyebilirsiniz. Siz, hangisini beğendiniz?

PS5 DualSense Farklı Tasarımları

PS5 DualSense Farklı Tasarımları - 1 PS5 DualSense Farklı Tasarımları - 2 PS5 DualSense Farklı Tasarımları - 3 PS5 DualSense Farklı Tasarımları - 4 PS5 DualSense Farklı Tasarımları - 5 PS5 DualSense Farklı Tasarımları - 6 PS5 DualSense Farklı Tasarımları - 7 PS5 DualSense Farklı Tasarımları - 8 PS5 DualSense Farklı Tasarımları - 9

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