PS5 Kontrolcüsü DualSense için Yapılan Farklı Tasarımlar (Galeri)

Sony PlayStation 5 için resmi olarak tanıtılan yeni kontrolcü DualSense, farklı tasarımlarda ve renklerde nasıl görünürdü? Merakla beklenen ve 2020 sonunda duyurulması beklenen PS5'in, beyaz - siyah renklerde karşımıza çıkan kontrolcüsü için farklı tasarımlar hazırlandı. Güzel tasarımların yer aldığı galeriyi aşağıdan inceleyebilirsiniz. Siz, hangisini beğendiniz?

PS5 DualSense Farklı Tasarımları