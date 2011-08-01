OpenAI, son fonlama turunda 8.3 milyar dolar yatırım alarak toplam değerlemesini 300 milyar dolara yükseltti. Yatırıma Blackstone, TPG, T. Rowe Price ve Fidelity Management gibi küresel çapta etkili dev isimler katıldı. Turun beklenenden önce tamamlanması ise, yatırımcıların şirkete duyduğu yüksek güveni gözler önüne serdi.

OpenAI, Hedeflerine Emin Adımlarla İlerliyor

Eskiden kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan OpenAI, artık küresel teknoloji ekonomisinin güçlü oyuncularından biri olmaya hazırlanıyor. Şirketin 2025 sonuna kadar 40 milyar dolar toplam fon hedefi bulunuyor.

Henüz halka arz (IPO) duyurusu yapılmamış olsa da, bu dev yatırımlar OpenAI'ın halka açılma yolunda ilerlediğine dair güçlü sinyaller veriyor.