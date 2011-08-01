Ocak Ayında Xbox Game Pass'ten Ayrılacak Oyunlar Belli Oldu

Xbox Game Pass kullanıcıları için Ocak ayı, hem yeniliklerle, hem de ayrılıklarla dolu bir dönem olacak gibi görünüyor. Microsoft, her ay olduğu gibi bu ay da platformdan kaldırılacak oyunların listesini açıkladı. Bu haber ise oyuncular arasında hem heyecan, hem de burukluk yarattı. Çünkü, sevilen oyunların bazıları, 15 Ocak itibarıyla artık Xbox Game Pass üyeliği kapsamında erişilebilir olmayacak.

Xbox Game Pass'te Süre Doluyor: Ocak'ta Ayrılacak Oyunlar Açıklandı

Xbox Game Pass, kütüphanesine sürekli yeni oyunlar eklemesiyle ünlü. Ancak bu yenilik döngüsü, bazı oyunlara veda etmeyi de beraberinde getiriyor. Ocak ayında platformdan ayrılacak oyunlar, oldukça geniş bir tür yelpazesine sahip ve pek çok oyuncunun da favorisi durumunda. Eğer bu oyunları deneyimlemek istiyorsanız, hâlâ biraz daha zamanınız var. Ocak'ta Xbox Game Pass’ten ayrılacak yapımları ise aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz.

Those Who Remain (Xbox, PC)

(Xbox, PC) Insurgency: Sandstorm (Xbox, PC)

(Xbox, PC) Exoprimal (Xbox, PC)

(Xbox, PC) Figment: Journey into the Mind (Xbox, PC)

(Xbox, PC) Escape Academy (Xbox, PC)

(Xbox, PC) Common'hood (Xbox, PC)

Bu yapımlar, Xbox Game Pass’ten ayrılıyor olsa da, oyunculara oyunları kalıcı olarak sahiplenme fırsatı da sunuluyor. İlgili oyunlar, 15 Ocak’a kadar Xbox Game Pass üyelerine özel olarak %20 indirimle satın alınabilecek. Bu ise, özellikle favori oyunlarını tekrar oynamak isteyenler için oldukça cazip bir fırsat diye düşünüyoruz. Vakit kaybetmemenizi tavsiye ederiz.