Notepad++ ile ilgili olarak diğer içeriklerimizde durum çubuğu gizlemek ve araç çubuğu gizlemek gibi konuları işlemiştik. Şimdi, Notepad++ menü çubuğu gizlemek nasıl oluyor, bu konuyu öğreneceğiz. Menü çubuğunda bildiğiniz üzere, Dosya, Düzenle ve Ara gibi sekmeler yer alıyor. Ancak menü çubuğunu pek kullanmıyorsanız, anlık veya kalıcı olarak bu bölümü kapalı konuma getirebilirsiniz. Bunun için ise, aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır.

AYRICA: Notepad++ Tema Değiştirme Nasıl Yapılır?

Notepad++ Menü Çubuğu Gizleme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Ayarlar > Tercihler... sekmesine tıklayın.

2) Menü çubuğunu gizle kutucuğunu işaretleyin.