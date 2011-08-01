Bir önceki içeriğimizde sizlerle, Notepad++ tema değiştirmek hakkında bilgi paylaşımında bulunmuştuk. Şimdi ise, Notepad++ araç çubuğu gizleme nasıl oluyor, bu konuyu öğreniyor olacağız. Kodlama yaparken, ekranın daha büyük bir bölümüne sahip olmak isteyebilirsiniz. Bu yüzden, araç çubuğunu gizlemek gerekebilir. Bu işlem için ise aşağıdaki basit adımları izlemeniz yeterlidir.

Notepad++ Araç Çubuğu Gizleme Nasıl Yapılır?

1) Ayarlar > Tercihler... sekmesine tıklayın.

2) Araç Çubuğu bölümündeki Gizle kutucuğunu işaretleyin.