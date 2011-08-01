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Notepad++ Araç Çubuğu Gizleme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:00 - Tarih: 25 Ocak 2020 - Yorum: 0

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Notepad++ Araç Çubuğu Gizleme Nasıl Yapılır?Bir önceki içeriğimizde sizlerle, Notepad++ tema değiştirmek hakkında bilgi paylaşımında bulunmuştuk. Şimdi ise, Notepad++ araç çubuğu gizleme nasıl oluyor, bu konuyu öğreniyor olacağız. Kodlama yaparken, ekranın daha büyük bir bölümüne sahip olmak isteyebilirsiniz. Bu yüzden, araç çubuğunu gizlemek gerekebilir. Bu işlem için ise aşağıdaki basit adımları izlemeniz yeterlidir.

Notepad++ Araç Çubuğu Gizleme Nasıl Yapılır?

1) Ayarlar > Tercihler... sekmesine tıklayın.

Notepad++ Araç Çubuğu Gizleme Nasıl Yapılır?

2) Araç Çubuğu bölümündeki Gizle kutucuğunu işaretleyin.

Notepad++ Araç Çubuğu Gizleme Nasıl Yapılır?

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