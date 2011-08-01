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Notepad++ Durum Çubuğu Gizleme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:31 - Tarih: 26 Ocak 2020 - Yorum: 0

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Notepad++ Durum Çubuğu Gizleme Nasıl Yapılır?Geçtiğimiz içeriğimizde, Notepad++ araç çubuğunu gizlemek konusunu işlemiştik. Şimdi ise, Notepad++ durum çubuğu gizleme nasıl oluyor, dilerseniz bu konuyu öğreniyor olacağız. Durum çubuğunda, kelime sayısı ve satır sayısı gibi detaylar yer almaktadır. Ancak kodlama yapar iken, durum çubuğunun da ekranı kaplamasını istemeyebilirsiniz. Bu bağlamda, Notepad++ durum çubuğu kaldırmak için, aşağıdaki adımları izleyebilmektesiniz.

AYRICA: Notepad++ Tema Değiştirme Nasıl Yapılır?

Notepad++ Durum Çubuğu Gizleme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Ayarlar > Tercihler... sekmesine tıklayın.

Notepad++ Durum Çubuğu Gizleme Nasıl Yapılır?

2) Durum çubuğunu göster adlı kutucuğu boş bırakın.

Notepad++ Durum Çubuğu Gizleme Nasıl Yapılır?

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