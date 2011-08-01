Microsoft, Windows 10'un Fişini Yavaş Yavaş Çekiyor!

Dev yazılım şirketi Microsoft, kullanıcılar tarafından daha çok tercih edilen ve severek kullanılan Windows 10 işletim sistemiyle ilgili son büyük sürüm güncellemesinin Windows 10 22H2 olacağını duyurdu. Bu adımla birlikte Windows 10 için artık yeni özellikler, güvenlik yaması, performans optimizasyonu vs. olmayacak. 2015 yılından bu yana kullanılan Windows 10 için ne yazık ki artık yolun sonuna gelinmiş gibi görünüyor.

Şirket daha önce Windows 10 lisans satışlarının 31 Ocak 2023’e kadar süreceğini daha sonra ise satışların sonlandırılacağını duyurmuştu. Bu bağlamda Windows 10 Enterprise, Education, Home ve Pro sürümleri için güncellemeler 14 Ekim 2025’e kadar devam edecek idi.

Microsoft, Windows 11’e olan ilginin artmasını istiyor ancak önünde Windows 10 gibi köklü ve hızlı bir işletim sistemi varken elbette bunun olması biraz zor. Üstelik Windows 11’in sistem gereksinimlerinin her bilgisayarda olmayabileceğini de hatırlatmak gerek.

Windows 10’un tozlu raflara kalkmasıyla birlikte Windows 11’e olan ilgi artacak mı, elbette göreceğiz. Windows 10 sürümlerinden hangisini kullanıyorsunuz bilemiyoruz ancak alacağınız Windows 10 22H2’nin son güncelleştirme olacağını belirtelim. Windows 10’un stabil ve güvenli kullanımına alışmış olan kullanıcılar için elbette bu, üzücü bir haber.