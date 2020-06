Margaret Mitchell Kimdir? Hayatı, Biyografisi, Kitapları

"Margaret Mitchell Kimdir?" yazısı ile karşınızdayız. 8 Kasım 1900 yılında dünyaya gelen Margaret Mitchell, 36 yaşında (1936) kaleme aldığı ve hayatı boyunca tek romanı olan "Gone with the Wind (Rüzgar Gibi Geçti)" adlı eseriyle üne kavuştu. Roman, Amerikan iç savaşı sırasındaki üç kişi arasında geçen aşk üçgenini anlatmaktadır. Aynı zamanda ünlü yazar, bu romanı ile birlikte Pulitzer Ödülü'nün de sahibi olmuştur.

Ayrıca 1936 yılında yayınlanan "Rüzgar Gibi Geçti" romanı, 1939 yılında aynı isimle sinemaya uyarlanmıştır. Çekilen film, tüm dünyada toplamda 400 milyon doları aşan hasılat yapmış olup, 10 dalda Oscar'ı kazanmış ve Amerikan Film Enstitüsü'nün hazırladığı "Tüm Zamanların En İyi Filmleri" listesinde dördüncü sırada yer almaktadır. Ünlü yazar, 16 Ağustos 1949 yılında yaşama gözlerini yummuştur.

Kimdir başlıklı yazı dizimizin bugünkü içeriği Margaret Mitchell kimdir? idi.