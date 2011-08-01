Apple macOS için elbette takvim uygulaması mevcut. Ancak macOS için özel olarak geliştirilen ve oldukça gelişmiş bir takvim uygulaması olan "Dato" kesinlikle farkını ortaya koyuyor. Menü çubuğunda küçük bir ikona sahip uygulama; takvim etkinlikleri yaratmanıza, menü çubuğundaki ikonu özelleştirmenize ve daha birçok özelliğe sahip. Her şeyi bir kenara bırakalım; takvimi menü çubuğu ile kontrol etmek istiyorsanız, bu uygulama tam size göre. Ben de uygulamayı severek kullanıyorum, uygulamanın güncel tutarı ise sadece 7.99 dolâr şeklinde. Eğer takvimi sürekli kullanan bir insansanız, mutlaka denemenizi öneririm.

AYRICA: macOS için Önemli Bilgileri Gizleme Uygulaması: Black Out

macOS'ta Menü Çubuğu için Gelişmiş Takvim Uygulaması: Dato

Adres: Dato