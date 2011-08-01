Bir web sitesindeki site içi ve site dışı kırık linklerin kontrolünü düzenli olarak yapmakta fayda var. Çünkü kırık linkler, SEO açısından olumsuz olarak geri dönüş sağlayabiliyor. Ücretli uygulamalar da var bu yönde. Ancak macOS için geliştirilen ve tamamen ücretsiz olan Integrity uygulaması ile de bu yönde aksiyon almak mümkündür. İlgili uygulama ile, web sitenizdeki site içi kırık linkleri, site dışı kırık linkleri, tamamını hızlı bir şekilde kontrol edebiliyorsunuz.

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Kırık Link Kontrolü için Ücretsiz Uygulama: Integrity (macOS)

Ayrıca, uygulamada birçok seçenek de mevcut olup, ihtiyaçlarınıza göre bu yönde kontrol sağlayabilirsiniz. SEO konusuna önem veriyorsanız ve elinizde bir Apple macOS cihaz var ise, uygulamayı ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Kesinlikle faydalı bir uygulama olduğuna inanıyorum. SEO açısından da oldukça yarar sağladığını söylemek yanlış olmayacaktır.

Adres: Integrity (App Store)