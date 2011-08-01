JavaScript sağ tık engelleme birçok kişinin araştırdığı bir konu denilebilir. Yani sitenizdeki yazıların kopyalanmasını engellemek istiyor iseniz, bu yönde mevcut olan fonksiyonlar size yeterli olacaktır. Ancak unutmayın ki, JavaScript devre dışı bırakıldığında, sağ tıklama özelliği çalışmaya devam edecektir.

Bize soracak olur iseniz, böyle bir aksiyon almaya gerek yok. Çünkü ziyaretçileriniz özgür bir şekilde sağ tıklama özelliğini kullanmak isteyebilir. Ancak araştıranlar olduğu için, bu yönde tamamen sorunsuz bir şekilde çalışan bir javascript sağ tıklama engelleme kodu paylaşıyor olacağız. Aşağıdaki adımları izleyerek siz de bu yönde işlem sağlayabilirsiniz.

JavaScript ile Sağ Tıklama Engelleme Nasıl Yapılır?

1) Temanızda yer alan aşağıdaki kodu bulun.

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2) Yukarıdaki kodun öncesine ise aşağıdaki kodları ekleyin.