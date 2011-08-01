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Instagram'daki Kısıtla Nedir? Instagram Hesap Kısıtlama Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 14:30 - Tarih: 26 Nisan 2020 - Yorum: 0

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Instagram Kısıtla Nedir? Instagram Hesap Kısıtlama Nasıl Yapılır?Instagram'da tanıdığınız birini direkt engellemeden veya takipten çıkarmadan, aranızdaki etkileşimi sınırlayabileceğinizi biliyor muydunuz? Bunun için Instagram Kısıtlama Özelliği kullanılabilir. Böylelikle, kısıtladığınız kişinin, gönderilerinizdeki yorumlarını kontrol edebilirsiniz ve ayrıca size göndereceği mesajları da, mesaj isteklerinize taşınacağı için, gönderdiği mesajları okuyup okumadığınızı da ilgili kişi bilemeyecektir. Aşağıdaki adımları izleyerek, Instagram Kısıtla özelliğinin nasıl kullanıldığını öğrenebilir, dilerseniz uygulayabilirsiniz.

AYRICA: Instagram Bilgisayardan Mesaj (DM) Silmek (Kesin Yöntem)

Instagram Hesap Kısıtlama Nasıl Yapılır?

1) Instagram'da kısıtlama yapmak istediğiniz kullanıcının profiline girin. Akabinde ise, profilinde yer alan "üç nokta" şeklindeki butona tıklayın.

Instagram Kısıtla Nedir? Instagram Hesap Kısıtlama Nasıl Yapılır?

2) Ardından ise seçenekler arasındaki Kısıtla'ya tıklayın.

Instagram Kısıtla Nedir? Instagram Hesap Kısıtlama Nasıl Yapılır?

3) Açılan penceredeki bilgileri okuyun ve Hesabı Kısıtla bağlantısına tıklayın.

Instagram Kısıtla Nedir? Instagram Hesap Kısıtlama Nasıl Yapılır?

Yukarıdaki adımlar ise, Instagram hesap kısıtlama işlemini tamamlayabilirsiniz. Bu şekilde, ilgili kişiyi engellemeden ve tekrarlamak gerekir ise, takipten çıkarmadan, aranızdaki iletişimi kısıtlayabilmektesiniz.

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