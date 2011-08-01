Instagram'daki Kısıtla Nedir? Instagram Hesap Kısıtlama Nasıl Yapılır?

Instagram'da tanıdığınız birini direkt engellemeden veya takipten çıkarmadan, aranızdaki etkileşimi sınırlayabileceğinizi biliyor muydunuz? Bunun için Instagram Kısıtlama Özelliği kullanılabilir. Böylelikle, kısıtladığınız kişinin, gönderilerinizdeki yorumlarını kontrol edebilirsiniz ve ayrıca size göndereceği mesajları da, mesaj isteklerinize taşınacağı için, gönderdiği mesajları okuyup okumadığınızı da ilgili kişi bilemeyecektir. Aşağıdaki adımları izleyerek, Instagram Kısıtla özelliğinin nasıl kullanıldığını öğrenebilir, dilerseniz uygulayabilirsiniz.

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Instagram Hesap Kısıtlama Nasıl Yapılır?

1) Instagram'da kısıtlama yapmak istediğiniz kullanıcının profiline girin. Akabinde ise, profilinde yer alan "üç nokta" şeklindeki butona tıklayın.

2) Ardından ise seçenekler arasındaki Kısıtla'ya tıklayın.

3) Açılan penceredeki bilgileri okuyun ve Hesabı Kısıtla bağlantısına tıklayın.

Yukarıdaki adımlar ise, Instagram hesap kısıtlama işlemini tamamlayabilirsiniz. Bu şekilde, ilgili kişiyi engellemeden ve tekrarlamak gerekir ise, takipten çıkarmadan, aranızdaki iletişimi kısıtlayabilmektesiniz.