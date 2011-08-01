Instagram'da Biyografiye Sayfa Bağlantısı Ekleme Nasıl Yapılır?

Instagram'da bildiğiniz üzere İnternet Sitesi bölümüne web sitesi eklenebilir. Ancak, sayfa bağlantınızı da profilinizde göstermek istiyorsanız, bu durumda ne yapacağınızı biliyor musunuz? Instagram biyografiye sayfa bağlantısı ekleme işlemi küçük bir ipucu ile yapılabilir. Direkt bağlantı eklemek yerine, ilgili sayfanın kullanıcı adını eklemeniz yeterli olacaktır.

Instagram Profile Sayfa Bağlantısı Ekleme Nasıl Yapılır?

İlgili kullanıcı adının başına ise, "@" işareti eklemeniz yeterli olacaktır. Örnek bir kullanımı aşağıdaki görselde paylaşıyor olacağız.

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Bu şekilde, Instagram'da biyografiye birden fazla bağlantı ekleme işlemi gerçekleştirilmiş olmaktadır. Böylelikle, hem İnternet Sitesi kısmını doldurmuş oluyoruz, hem de biyografimize birden fazla sayfa bağlantısı eklemiş oluyoruz. Bu ipucuyu bilmeyenler için, dileriz faydalı olmuştur.